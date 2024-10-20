Касаткина выиграла второй титул в сезоне
Дарья Касаткина в финале турнира WTA 500 в Нинбо победила Мирру Андрееву со счетом – 6:0, 4:6, 6:4. В решающем сете она уступала с брейком.
Россиянка выиграла второй титул в сезоне – в июне она победила на турнире в Истбурне. В 2024-м Касаткина вышла в шесть финалов и выиграла два, все – на турнирах WTA 500.
Для нее титул в Нинбо стал восьмым в карьере и шестым – на харде.
Опубликовано: Алёна Майорова
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