Касаткина выиграла второй титул в сезоне

Дарья Касаткина в финале турнира WTA 500 в Нинбо победила Мирру Андрееву со счетом – 6:0, 4:6, 6:4. В решающем сете она уступала с брейком.

Россиянка выиграла второй титул в сезоне – в июне она победила на турнире в Истбурне. В 2024-м Касаткина вышла в шесть финалов и выиграла два, все – на турнирах WTA 500.

Для нее титул в Нинбо стал восьмым в карьере и шестым – на харде.