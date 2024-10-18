Надаль о том, какие советы может дать Алькарасу: «Думаю, они ему особо не нужны. У него отличная команда, отличная семья»

– Рафа, вчера я спросил Карлоса, когда он впервые увидел твою игру, и ответ был такой: как только открыл глаза. Когда ты впервые увидел в Карлосе особенного игрока?

– Конечно, когда ты находишься в мире тенниса и твой соотечественник начинает выигрывать, люди говорят тебе, что на подходе очень хороший парень. У меня не было возможности за ним понаблюдать, пока мы не потренировались [на карантине ]в Австралии, кажется, в 2021 году. И пусть он был очень молод, я заметил в нем то, чего нет в других. Теперь это видят и другие.

– Какие советы ты можешь ему дать?

– Думаю, ему особо не нужны мои советы. У него отличная команда, отличная семья. Он добьется выдающихся результатов с тем, что имеет. Он не перестает учиться. Мы видим, как он развивается во всех аспектах. Но, конечно, я готов к звонку от него в любое время.