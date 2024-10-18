Надаль о присутствии сына на трибунах в матче с Алькарасом: «Он помогает пережить все трудные моменты, которые происходили в последние пару лет»

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Карлоса Алькараза в Эр-Рияде.

Он уступил 3:6, 3:6 в полуфинале «Шлема шести королей».

– Было приятно с ним сыграть. Карлос слишком хорош. Он фантастически играет в последние годы, прибавляет и прибавляет. Я старался. Я уже пару месяцев не соревновался, но это было хорошее выступление. Просто его оказалось недостаточно против такого зверя, как он. Но для меня это позитивный момент, я очень рад.

– Должно быть, приятно, что на трибунах находится маленький Рафа вместе с твоей женой и семьей. Он думает, что ты молодец, независимо от результата. Он подпрыгивал как сумасшедший.

– Ну, я не думаю, что я молодец (улыбается) . С тех пор, как он появился на свет, я больше проигрывал, чем выигрывал. В то же время его присутствие рядом помогает пережить все трудные моменты, которые происходили в последние пару лет. Он ведет себя очень хорошо даже в поздний час. Я счастлив.

– Рафа, в этом году вы заканчиваете карьеру. Вы хотели бы что-то сказать своим болельщикам?

– Я чувствую, что меня поддерживают и любят во всем мире. Я никогда не смогу отблагодарить всех в полной мере. [Болельщики] помогали мне и в трудные моменты, и в хорошие, всегда дарили мне новую энергию. Я чувствую себя очень счастливым. У меня была очень долгая и успешная карьера. Поддержка и любовь по всему миру означают, что я делал все правильно – конечно, на корте, но еще и за его пределами. Я старался относиться ко всем с добротой все эти годы. Я счастлив и рад, что меня так любят во всем мире. Спасибо.