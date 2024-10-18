Алькарас о финале с Синнером на «Шлеме шести королей»: «Сейчас он лучший в мире, мало проигрывает»
Карлос Алькарас оценил победу над Рафаэлем Надалем на «Шлеме шести королей».
«Я должен был сыграть на своем лучшем уровне. Очевидно, что [в целом] Рафа вне конкуренции. Но в теннисе нужно играть, чтобы хорошо себя чувствовать на корте. Я знал, что нужно держать концентрацию и постараться сыграть в свой лучший теннис. Это всегда тяжело. Но это был хороший момент и возможность снова разделить с ним корт».
Также он поделился ожиданиями от финала против Янника Синнера.
«Сейчас он лучший в мире. По крайней мере, для меня. Матч с ним – большой вызов. Он проводит великолепный год, мало проигрывает.
Меня ждет тяжелое испытание. У нас были отличные, сложные битвы, поэтому я жду трудного, хорошего матча. Думаю, люди насладятся просмотром. Сделаю все, чтобы победить Янника и выиграть турнир. В субботу увидим. Будет нелегко».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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