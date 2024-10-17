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Алькарас о матче с Надалем в Саудовской Аравии: «Не имеет значения, что он не играл 3-4 месяца. Он вернется таким же сильным, как раньше»

Карлос Алькарас высказался о матче с Рафаэлем Надалем в Саудовской Аравии.

Они встретятся на выставочном турнире «Шлем шести королей».

– Я смотрел его матчи с тех пор, как начал играть. Я на него равняюсь. Я рос, наблюдая за ним. Он был моим кумиром. Он и сейчас мой кумир. Жаль, что он объявил об уходе. Он сыграл большую роль в моей жизни, в моей карьере. Он одна из причин, почему я захотел стать теннисистом.

Всем тяжело осознавать, что он уходит, и мне в том числе. Для меня большая честь еще раз против него сыграть. Мне будет тяжело. Приятно снова разделить с ним корт. Но всем из-за непросто из-за этих новостей.

– Он говорит, что раз уж уходит, то надо уходить правильно, обыгрывая вас, неуступчивуюмолодежь. Будете выкладываться по полной?

– Конечно, на полную мощность (улыбается). Я не удивлен, что на тренировках он выкладывается на 100%. Он очень сильно бьет и хорошо чувствует мяч. Он такой игрок, такая легенда, что не имеет значения, что он не играл три-четыре месяца. Он вернется таким же сильным, как раньше. Если я хочу его победить, то должен показать хороший теннис. Я буду выкладываться по полной, играть бесстрашно.

– У кого мощнее форхенд: у вас или у Рафы?

– Я выберу форхенд Рафы... Я только начинаю карьеру. Но своим форхендом я тоже доволен. Посмотрим, у кого он лучше, в конце моей карьеры.

Смотрите все матчи турнира в Саудовской Аравии на Кинопоиске

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoРафаэль Надаль
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logoКарлос Алькарас
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