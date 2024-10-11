Циципас об уходе Надаля из спорта: «Путь Рафы вдохновляет смело идти за своей мечтой, с достоинством встречать все вызовы и всегда играть сердцем»

Стефанос Циципас высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля.

«Когда я повесил на стену плакат с Рафаэлем Надалем, это была не просто картинка… это было напоминание о моей мечте. Я провел бесчисленное количество ночей, мечтая пойти по его стопам, вдохновлялся его несгибаемым духом и страстью к теннису.

Сегодня, когда он уходит из спорта, не могу не вспоминать тот сюрреалистичный момент, когда я с ним сыграл. Это была мечта, воплотившаяся в реальность.

Его история научила меня тому, что величие – это не только победы, но еще и стойкость, скромность и смелость идти за своей мечтой несмотря ни на что.

Путь Рафы вдохновляет смело идти за своей мечтой, с достоинством встречать все вызовы и всегда играть сердцем.

Спасибо за воспоминания, уроки и настоящую радость, которую ты привнес в спорт», – написал Циципас в инстаграме.

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта