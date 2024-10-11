  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Циципас об уходе Надаля из спорта: «Путь Рафы вдохновляет смело идти за своей мечтой, с достоинством встречать все вызовы и всегда играть сердцем»
0

Циципас об уходе Надаля из спорта: «Путь Рафы вдохновляет смело идти за своей мечтой, с достоинством встречать все вызовы и всегда играть сердцем»

Стефанос Циципас высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля.

«Когда я повесил на стену плакат с Рафаэлем Надалем, это была не просто картинка… это было напоминание о моей мечте. Я провел бесчисленное количество ночей, мечтая пойти по его стопам, вдохновлялся его несгибаемым духом и страстью к теннису.

Сегодня, когда он уходит из спорта, не могу не вспоминать тот сюрреалистичный момент, когда я с ним сыграл. Это была мечта, воплотившаяся в реальность.

Его история научила меня тому, что величие – это не только победы, но еще и стойкость, скромность и смелость идти за своей мечтой несмотря ни на что.

Путь Рафы вдохновляет смело идти за своей мечтой, с достоинством встречать все вызовы и всегда играть сердцем.

Спасибо за воспоминания, уроки и настоящую радость, которую ты привнес в спорт», – написал Циципас в инстаграме.

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Циципаса
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoСтефанос Циципас
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Корда перенес операцию на локте
225 минут назадФото
Джокович о победе над Меньшиком: «Хочу показать, что я заряжен на борьбу с молодыми игроками и могу выдерживать длинные матчи»
7сегодня, 18:36
Фриц о завершении карьеры Надаля: «Думаю, многие предвидели то, что он уходит. Удивлен, что это случится на Кубке Дэвиса»
2сегодня, 17:28
Тони Надаль: «Месяц назад Рафаэль сказал мне, что завершит карьеру на Кубке Дэвиса»
3сегодня, 16:11
«Привет, старик». Джокович встретился с Федерером в Шанхае
19сегодня, 15:24Видео
Джокович об уходе Надаля из тенниса: «Мы знали, что этот момент уже рядом, но все равно для меня это был шок»
18сегодня, 14:21
Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал на втором «тысячнике» подряд
2сегодня, 13:59
Ухань (WTA). Соболенко, Гауфф, Чжэн вышли в полуфинал, Александрова выбыла
59сегодня, 13:30
Джокович вышел в 78-й полуфинал «Мастерса» и обновил свой же рекорд
11сегодня, 13:19
Шанхай (ATP). Джокович, Фриц вышли в полуфинал, Медведев уступил Синнеру, Алькарас выбыл
525сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58