Стаббс о Джоковиче: «У него не осталось причин, чтобы продолжать играть»

Ренне Стаббс поделилась своим мнением о мотивации Новака Джоковича.

«Кажется, что у Джоковича уже не хватает ресурсов против некоторых игроков. И, понимаете, он величайший игрок всех времен, у него все рекорды. Но в какой-то момент, а я говорю об этом уже несколько месяцев, а может, и год или два, время берет свое.

И просто кажется, что у него уже не хватает сил и ресурсов. Он недостаточно навязывает свою игру. Подача уже не так сильна, как раньше, когда он выигрывал многие крупные турниры и важные матчи. И в какой-то момент начинаешь задумываться: как долго он будет продолжать так играть?

Надеюсь, я ошибаюсь. Я хочу, чтобы он продолжал играть. Но мне кажется, а будет ли он готов снова себя изнурять, чтобы снова дойти до «Ролан Гаррос » и «Уимблдона »? А ведь почти девять месяцев впереди.

Он уже не пытается выиграть еще один «Мастерс» или пятисотник, он побил все рекорды. У него не осталось причин, чтобы продолжать играть. Мне кажется, что для него это психологически огромная нагрузка», – сказала Стаббс в своем подкасте.