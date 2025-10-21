1

Александр Бублик: «Верю, что у меня есть шанс попасть в топ-10»

Александр Бублик рассказал, что хочет попасть в топ-10 рейтинга ATP.

«Если бы вы спросили меня, смогу ли я выиграть три турнира ATP 250, я бы, наверное, сказал, что три – это тяжело, скорее всего один. Я выиграл титулы, но четыре – это много. В ключевые моменты я был действительно психологически устойчив, чего, например, не получилось в Шанхае, хотя у меня были шансы (Бублик уступил Валентину Вашеро во втором круге – Спортс’’).

Таков теннис в 2025 году. Когда все играют на высоком уровне, решают два-три удара, два-три очка, которые ты выигрываешь или теряешь, и именно это определяет, окажешься ли ты в топ-20 или где-то на 75-м месте в мире. Так получилось с четырьмя титулами, которые я выиграл, а в Шанхае – нет. В этом, наверное, и была разница.

Я был в топ-20, был 17-м, сейчас 16-й. На мой взгляд, я просто вернулся туда, где должен быть, потому что уже там бывал. Я делал это дважды за два года, так что нахожусь на этом уровне. Все зависит от расписания, травм и, в некотором смысле, от удачи.

Если я смогу добраться до топ-10, это будет здорово для моей карьеры, и у меня есть шанс это сделать, я в это верю, потому что мне не нужно защищать много очков. Теперь все зависит от меня: смогу ли я выступить на нужном уровне, использовать свой шанс или же упущу его».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thetennisgazette.com
logoВалентин Вашеро
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoАлександр Бублик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Токио (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет с Калинской, Джойнт – с Муховой, Кесслер встретится с Носковой, Мбоко – с Лис
50 минут назад
Гуанчжоу (WTA). 2-й круг. Ли сыграет с Осорио, Сан – с Яфань Ван, Коччаретто поборется с Сиюй Ван, Эрьявец – с Чжан Шуай
59 минут назад
Вена (ATP). Зверев играет с Фернли, Бублик, де Минаур, Музетти вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов выбыли
101сегодня, 18:44Live
40-летний Вавринка одержал третью победу в сезоне на уровне тура
1сегодня, 20:58
Базель (ATP). Шелтон, Вавринка, Фонсека, Чилич, Шаповалов вышли во 2-й круг
37сегодня, 20:40
Стаббс о Джоковиче: «У него не осталось причин, чтобы продолжать играть»
3сегодня, 20:02
Шелтон отыграл два матчбола и одержал первую победу с US Open
2сегодня, 19:11
Давидович-Фокина о том, что не получил вызов в сборную: «Я вторая ракетка Испании, поэтому заслужил место в команде»
7сегодня, 18:58
Руне перенес операцию на ахилле
4сегодня, 17:34Фото
Джокович снялся с «Мастерса» в Париже
16сегодня, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
7сегодня, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25