Александр Бублик: «Верю, что у меня есть шанс попасть в топ-10»

Александр Бублик рассказал, что хочет попасть в топ-10 рейтинга ATP.

«Если бы вы спросили меня, смогу ли я выиграть три турнира ATP 250, я бы, наверное, сказал, что три – это тяжело, скорее всего один. Я выиграл титулы, но четыре – это много. В ключевые моменты я был действительно психологически устойчив, чего, например, не получилось в Шанхае, хотя у меня были шансы (Бублик уступил Валентину Вашеро во втором круге – Спортс’’).

Таков теннис в 2025 году. Когда все играют на высоком уровне, решают два-три удара, два-три очка, которые ты выигрываешь или теряешь, и именно это определяет, окажешься ли ты в топ-20 или где-то на 75-м месте в мире. Так получилось с четырьмя титулами, которые я выиграл, а в Шанхае – нет. В этом, наверное, и была разница.

Я был в топ-20, был 17-м, сейчас 16-й. На мой взгляд, я просто вернулся туда, где должен быть, потому что уже там бывал. Я делал это дважды за два года, так что нахожусь на этом уровне. Все зависит от расписания, травм и, в некотором смысле, от удачи.

Если я смогу добраться до топ-10, это будет здорово для моей карьеры, и у меня есть шанс это сделать, я в это верю, потому что мне не нужно защищать много очков. Теперь все зависит от меня: смогу ли я выступить на нужном уровне, использовать свой шанс или же упущу его».