Ник Кириос: «Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 в 2026-м. Я не видел подачи лучше, чем у него»
Ник Кириос высоко оценил перспективы Джованни Мпетши Перрикара.
«Думаю, Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 [в 2026-м]. Это один из моих прогнозов. Я не видел подачи лучше, чем у него, поэтому многого жду от Перрикара», – сказал Кириос в интервью UTS.
Гигант пульнул подачу 246 км/ч на «Уимблдоне» – и вошел в топ-5 самых быстрых в истории
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм UTS
