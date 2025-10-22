  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ник Кириос: «Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 в 2026-м. Я не видел подачи лучше, чем у него»
1

Ник Кириос: «Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 в 2026-м. Я не видел подачи лучше, чем у него»

Ник Кириос высоко оценил перспективы Джованни Мпетши Перрикара.

«Думаю, Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 [в 2026-м]. Это один из моих прогнозов. Я не видел подачи лучше, чем у него, поэтому многого жду от Перрикара», – сказал Кириос в интервью UTS.

Гигант пульнул подачу 246 км/ч на «Уимблдоне» – и вошел в топ-5 самых быстрых в истории

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм UTS
logoНик Кириос
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Энди Роддик: «Когда Рыбакина на пике формы, у нее лучшая подача в мире»
31 минуту назад
Евгений Кафельников: «Не верю, что Медведев сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы на ТБШ»
2сегодня, 06:24
Токио (WTA). Шнайдер играет с Калинской, Джойнт встретится с Муховой, Носкова, Мбоко вышли в 1/4 финала
8сегодня, 05:15Live
Гуанчжоу (WTA). 2-й круг. Ли сыграет с Осорио, Сан – с Яфань Ван, Коччаретто поборется с Сиюй Ван, Эрьявец – с Чжан Шуай
вчера, 21:12
Вена (ATP). Зверев играет с Фернли, Бублик, де Минаур, Музетти вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов выбыли
104вчера, 18:44Live
40-летний Вавринка одержал третью победу в сезоне на уровне тура
6вчера, 20:58
Базель (ATP). Шелтон, Вавринка, Фонсека, Чилич, Шаповалов вышли во 2-й круг
37вчера, 20:40
Александр Бублик: «Верю, что у меня есть шанс попасть в топ-10»
3вчера, 20:38
Стаббс о Джоковиче: «У него не осталось причин, чтобы продолжать играть»
3вчера, 20:02
Шелтон отыграл два матчбола и одержал первую победу с US Open
3вчера, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
7вчера, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25