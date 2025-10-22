Ник Кириос: «Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 в 2026-м. Я не видел подачи лучше, чем у него»

Ник Кириос высоко оценил перспективы Джованни Мпетши Перрикара.

«Думаю, Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 [в 2026-м]. Это один из моих прогнозов . Я не видел подачи лучше, чем у него, поэтому многого жду от Перрикара», – сказал Кириос в интервью UTS.

Гигант пульнул подачу 246 км/ч на «Уимблдоне» – и вошел в топ-5 самых быстрых в истории

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч