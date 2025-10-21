40-летний Вавринка одержал третью победу в сезоне на уровне тура

40-летний Стэн Вавринка вышел во второй раунд турнира в Базеле.

Он обыграл 52-ю ракетку мира Миомира Кецмановича со счетом 6:1, 7:6(3).

Для Вавринки это уже третья победа на турнирах уровня ATP в сезоне. Последний раз он обыгрывал соперника уровня тура в июле в Умаге, когда победил 244-ю ракетку мира Альваро Гильен Месу .

Кроме того, швейцарец впервые с октября 2024 года обыграл игрока из топ-100 на уровне ATP.

В следующем круге Вавринка встретится с Каспером Руудом или Кентеном Алисом .