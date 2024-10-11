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Алькарас о поражении от Махача: «По ощущениям я играл с соперником из топ-5. Думал, что он будет давать шансы, но нет»

Карлос Алькарас высказался о поражении от Томаша Махача в 1/4 финала в Шанхае.

Прервалась его 12-матчевая победная серия, он уступил чеху 6:7(5), 5:7.

– Азиатская серия сложилась хорошо. Конечно, победа в Пекине стала большим достижением. В Шанхае я прошел дальше, чем в прошлом году, и это хороший момент.

Немного расстроен из-за поражения, потому что очень хотел пройти дальше и сыграть в полуфинале с Янником [Синнером]. Но это теннис, нужно просто это принять. В целом я люблю Китай и горжусь своим выступлением здесь.

– Что стало ключевым фактором в победе Махача? 

– По ощущениям я играл с соперником из топ-5 – даже не из топ-10, а из топ-5. Настолько высок был его уровень. Я думал, что он будет давать шансы, но нет. С первого и до последнего гейма он играл на высоком уровне, бил с невероятной силой. Я хорошо себя чувствовал на корте, прекрасно чувствовал мяч, здорово пробивал и двигался. Но, если честно, в какой-то момент не знал, что делать.

Это был один из тех матчей, когда я не мог играть ему под форхенд. Это безумие, но каждый раз он просто забивал справа или обострял. Он сделал так, чтобы я чувствовал, что нужно вкладываться в каждый мяч и делать все в нужное время. Так что ключевым стало давление, которое он на меня оказал.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
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