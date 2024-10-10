Махач о победе над Алькарасом: «Я выступил невероятно, но с такими соперниками нужно играть только на таком уровне. Иначе 2:6, 3:6, и поедешь домой»

Томаш Махач ответил, за счет чего обыграл в Шанхае Карлоса Алькараса.

В четвертьфинале он победил 7:6(5), 7:5.

– Я выступил невероятно, но знал, что могу играть на отличном уровне, потому что сейчас показываю максимум.

В прошлом матче я победил Томми Пола, показав невероятную игру. С такими соперниками нужно играть только на таком уровне. Иначе 2:6, 3:6, и поедешь домой. Единственный вариант – показывать высокий уровень, поэтому я рад, что смог так сыграть в двух сетах.

– Вы были очень уверены в себе. Сомневались, что сможете победить?

– Я понимал, что у меня есть шанс, но никогда не знаешь наверняка. Его тяжело победить, даже если подаешь на матч, ведя 5:4. Я играл против него на Кубке Дэвиса, и там тоже показывал отличный теннис, но продержался на таком уровне всего один сет. А сегодня – два. Теперь достаточно (смеется) .

– Вы обыграли Джоковича в Женеве, Алькараса здесь, в Шанхае, и теперь на очереди Синнер.

– Я очень жду этого матча. Рад, что вышел в полуфинал и могу играть против лучших. Мне это очень нравится, – сказал Махач в интервью на корте.