Махач о победе над Алькарасом: «Я выступил невероятно, но с такими соперниками нужно играть только на таком уровне. Иначе 2:6, 3:6, и поедешь домой»
В четвертьфинале он победил 7:6(5), 7:5.
– Я выступил невероятно, но знал, что могу играть на отличном уровне, потому что сейчас показываю максимум.
В прошлом матче я победил Томми Пола, показав невероятную игру. С такими соперниками нужно играть только на таком уровне. Иначе 2:6, 3:6, и поедешь домой. Единственный вариант – показывать высокий уровень, поэтому я рад, что смог так сыграть в двух сетах.
– Вы были очень уверены в себе. Сомневались, что сможете победить?
– Я понимал, что у меня есть шанс, но никогда не знаешь наверняка. Его тяжело победить, даже если подаешь на матч, ведя 5:4. Я играл против него на Кубке Дэвиса, и там тоже показывал отличный теннис, но продержался на таком уровне всего один сет. А сегодня – два. Теперь достаточно (смеется).
– Вы обыграли Джоковича в Женеве, Алькараса здесь, в Шанхае, и теперь на очереди Синнер.
– Я очень жду этого матча. Рад, что вышел в полуфинал и могу играть против лучших. Мне это очень нравится, – сказал Махач в интервью на корте.
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