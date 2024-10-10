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Махач, обыграв Алькараса, впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и дебютирует в топ-30

33-я ракетка мира Томаш Махач обыграл №2 Карлоса Алькараса в четвертьфинале в Шанхае – 7:6(5), 7:5.

Сегодня во втором сете Алькарас впервые за турнир проиграл свою подачу.

Он третий раз в карьере победил соперника из топ-10 (при 11 поражениях). Счет против топ-2 – 2:2.

23-летний Махач впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Его лучший результат до этого – четвертьфинал в Майами-2024.

Махач – второй чешский теннисист в полуфинале в Шанхае. В 2012-м до этой стадии турнира дошел Томаш Бердых.

На следующей неделе Махач дебютирует в топ-30. В живом рейтинге он на 25-й строчке.

Теперь он поборется с Янником Синнером. Их единственную личную встречу в этом году в Майами выиграл итальянец.

Опубликовала: Любовь Энина
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logoShanghai Rolex Masters
logoКарлос Алькарас
logoТомаш Махач
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