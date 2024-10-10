Махач, обыграв Алькараса, впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и дебютирует в топ-30
33-я ракетка мира Томаш Махач обыграл №2 Карлоса Алькараса в четвертьфинале в Шанхае – 7:6(5), 7:5.
Сегодня во втором сете Алькарас впервые за турнир проиграл свою подачу.
Он третий раз в карьере победил соперника из топ-10 (при 11 поражениях). Счет против топ-2 – 2:2.
23-летний Махач впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Его лучший результат до этого – четвертьфинал в Майами-2024.
Махач – второй чешский теннисист в полуфинале в Шанхае. В 2012-м до этой стадии турнира дошел Томаш Бердых.
На следующей неделе Махач дебютирует в топ-30. В живом рейтинге он на 25-й строчке.
Теперь он поборется с Янником Синнером. Их единственную личную встречу в этом году в Майами выиграл итальянец.
Опубликовала: Любовь Энина
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