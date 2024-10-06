Медведев написал на камере «хорошие мячи» после выхода в 4-й круг в Шанхае

Даниил Медведев в третьем круге «Мастреса» в Шанхае обыграл Маттео Арнальди – 5:7, 6:4, 6:4.

После победы россиянин написал на камере «хорошие мячи» и нарисовал грустный смайлик.

Ранее Медведев жаловался на мячи в Шанхае, а во втором сете этого матча он получил предупреждение за то, что потер мячом о заднюю часть шорт.