Медведев написал на камере «хорошие мячи» после выхода в 4-й круг в Шанхае
Даниил Медведев в третьем круге «Мастреса» в Шанхае обыграл Маттео Арнальди – 5:7, 6:4, 6:4.
После победы россиянин написал на камере «хорошие мячи» и нарисовал грустный смайлик.
Ранее Медведев жаловался на мячи в Шанхае, а во втором сете этого матча он получил предупреждение за то, что потер мячом о заднюю часть шорт.
Опубликовано: Алёна Майорова
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