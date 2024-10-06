Фото
9

Медведев написал на камере «хорошие мячи» после выхода в 4-й круг в Шанхае

Даниил Медведев в третьем круге «Мастреса» в Шанхае обыграл Маттео Арнальди – 5:7, 6:4, 6:4.

После победы россиянин написал на камере «хорошие мячи» и нарисовал грустный смайлик.

Ранее Медведев жаловался на мячи в Шанхае, а во втором сете этого матча он получил предупреждение за то, что потер мячом о заднюю часть шорт.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoДаниил Медведев
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Медведев: «Сейчас мячи дают Синнеру и Алькарасу дополнительное преимущество»
15 минут назад
Шанхай (ATP). Синнер борется с Этчеверри, Алькарас встретится с Ибином У, Медведев вышел в 4-й круг.
3511 минут назадLive
Медведев получил штраф на очко за то, что потер мячом о шорты сзади и говорил с судьей, прикрыв рот
25сегодня, 06:26Видео
Каррено-Буста и Чилич заявились на «Мастерс» в Париже по защищенному рейтингу
вчера, 20:52
Пекин (WTA). Финал. Гауфф сыграет с Муховой
8вчера, 20:10
Шанхай (ATP). Сафиуллин и Бублик доиграют в воскресенье, Медведев, Джокович, Алькарас, Синнер, Зверев вышли в 3-й круг, Рублев, Рууд выбыли
180вчера, 19:55
Гауфф о настрое на финал в Пекине: «Было бы здорово взять титул. Но до него еще так далеко»
2вчера, 19:52
Синнер после 60-й победы в сезоне: «Я в хорошей форме»
15вчера, 18:35
Зверев о Беллуччи: «Учитывая его антропометрические данные, у него потрясающая подача»
5вчера, 18:04
Джокович о победе над Микельсеном: «Я рад соревноваться с молодыми теннисистами, очень жду следующего матча»
29вчера, 16:17
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58