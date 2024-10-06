Медведев получил штраф на очко за то, что потер мячом о шорты сзади и говорил с судьей, прикрыв рот
Даниил Медведев во время матча третьего круга в Шанхае против Маттео Арнальди проиграл подачу при счете 5:7, 1:0 (вел с брейком). После этого россиянин потер мяч о шорты сзади и получил предупреждение за неспортивное поведение. Затем он объяснял что-то судье, прикрывая рот.
Судья ему повторял «Спокойно, спокойно, спокойно». Один раз он обратился к нему «Андрей» и дал второе предупреждение за неспортивное поведение, из-за которого Медведева оштрафовали на очко.
Медведев на это ответил: «Отличное решение, реф. Удобно сидится? Хочешь успокоить ситуацию – уйди с корта. Да, дал мне еще предупреждение, такой умный. Такой умный. Вызови супервайзера».
После гейма судья обратился к Медведеву: «Даниил, это несправедливо. Что я сделал не так? Скажи мне».
Медведев отказался отвечать, после этого на корт вышел супервайзер.
Судья объяснил ему предупреждение тем, что Медведев говорил с ним, прикрывая рот: «Это недостаток уважения, неспортивное поведение».
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