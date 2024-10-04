Даниил Медведев: «Иногда складывается ощущение, что компании уже издеваются и специально делают мячи все хуже и хуже»

Даниил Медведев объяснил, почему недоволен мячами в Шанхае и на других турнирах.

– Может, я прав, может, я не прав, мы быстро забываем прошлое, но у меня ощущение – и не только у меня, все-таки я разговариваю с другими игроками, – что мячи в ATP-туре действительно становятся хуже.

Даже если смотреть на мою подачу: многие говорят, что я стал хуже подавать, но она все еще летит 200-205 км/ч, как и летела в 2019 году. Да, иногда в линию, иногда не в линию, но раньше было больше эйсов, потому что мячи были быстрее, более живые. И, соответственно, я и брейкую больше, чем в том же 2019-м и 2020 году. Сегодня он был пару раз у сетки, я бью со всей силы, а мяч просто останавливается на ракетке в воздухе.

У меня иногда складывается ощущение, что компании прямо просто уже издеваются, специально делают мячи все хуже и хуже и думают: ну а что, ATP-тур ничего не говорит, будем делать еще хуже.

– Ты говоришь сейчас, я надеюсь, что тебя услышат.

– Да я думаю, никто ничего не услышит, потому что, что бы мы ни говорили про такие вещи, там нет никаких регуляций, и самое главное, что мы не можем это доказать, потому что, может быть, нам это кажется. Но, когда я разговариваю с другими игроками, многие говорят, что после ковида как будто мячи стали хуже.

И мне это вообще никак не помогает, потому что я не умею, скажем так, разгонять мертвые мячи, которые останавливаются. Вот даже Тиаго, он как раз таки умеет это делать, не говоря уже про Алькараса, Синнера, которым это вообще очень легко.

Соответственно, с Алькарасом я могу очень хорошо играть, как в Пекине, но если он мне дает резанный, я ему отыгрываю, а если я ему даю резанный, он забивает. Тяжело так играть, – сказал Медведев в интервью «Больше!».