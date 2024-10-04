  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Иногда складывается ощущение, что компании уже издеваются и специально делают мячи все хуже и хуже»
12

Даниил Медведев: «Иногда складывается ощущение, что компании уже издеваются и специально делают мячи все хуже и хуже»

Даниил Медведев объяснил, почему недоволен мячами в Шанхае и на других турнирах.

– Может, я прав, может, я не прав, мы быстро забываем прошлое, но у меня ощущение – и не только у меня, все-таки я разговариваю с другими игроками, – что мячи в ATP-туре действительно становятся хуже.

Даже если смотреть на мою подачу: многие говорят, что я стал хуже подавать, но она все еще летит 200-205 км/ч, как и летела в 2019 году. Да, иногда в линию, иногда не в линию, но раньше было больше эйсов, потому что мячи были быстрее, более живые. И, соответственно, я и брейкую больше, чем в том же 2019-м и 2020 году. Сегодня он был пару раз у сетки, я бью со всей силы, а мяч просто останавливается на ракетке в воздухе.

У меня иногда складывается ощущение, что компании прямо просто уже издеваются, специально делают мячи все хуже и хуже и думают: ну а что, ATP-тур ничего не говорит, будем делать еще хуже.

– Ты говоришь сейчас, я надеюсь, что тебя услышат.

– Да я думаю, никто ничего не услышит, потому что, что бы мы ни говорили про такие вещи, там нет никаких регуляций, и самое главное, что мы не можем это доказать, потому что, может быть, нам это кажется. Но, когда я разговариваю с другими игроками, многие говорят, что после ковида как будто мячи стали хуже.

И мне это вообще никак не помогает, потому что я не умею, скажем так, разгонять мертвые мячи, которые останавливаются. Вот даже Тиаго, он как раз таки умеет это делать, не говоря уже про Алькараса, Синнера, которым это вообще очень легко.

Соответственно, с Алькарасом я могу очень хорошо играть, как в Пекине, но если он мне дает резанный, я ему отыгрываю, а если я ему даю резанный, он забивает. Тяжело так играть, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoДаниил Медведев
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев в Шанхае: «Мячи уже абсолютно уничтожены, а нам нужно сыграть еще два гейма. Это ненормально для профессионального теннисного турнира»
21сегодня, 12:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Янник Синнер: «На корте мы с Алькарасом как огонь и лед. Но это хорошее сочетание, оно показывает, что все люди разные»
7сегодня, 14:39
Шанхай (ATP). Медведев, Циципас, Шелтон, Пол, Монфис, Эмбер, Махач вышли в 3-й круг, Рууд выбыл
55сегодня, 14:20
Мирра Андреева впервые проиграла сет на уровне WTA со счетом 0:6
5сегодня, 14:11
Чжэн отыграла у Андреевой брейк в решающем сете и впервые вышла в полуфинал турнира WTA 1000
30сегодня, 13:17
Пекин (WTA). Мухова победила Соболенко, Гауфф и Бадоса вышли в 1/2 финала, Мирра Андреева выбыла
186сегодня, 13:03
Медведев в Шанхае: «Мячи уже абсолютно уничтожены, а нам нужно сыграть еще два гейма. Это ненормально для профессионального теннисного турнира»
21сегодня, 12:07
Мухова прервала 15-матчевую победную серию Соболенко и второй раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000
14сегодня, 10:21
Швентек снялась с турнира в Ухане
14сегодня, 09:54
Циципас первым из родившихся в 1998-м или позже выиграл 200 матчей на харде
2сегодня, 09:41
Новак Джокович: «Я сосредоточен на «Шлемах» и выступлениях за страну. Но, разумеется, это не значит, что я не хочу играть «Мастерсы»
27сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58