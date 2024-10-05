Синнер после 60-й победы в сезоне: «Я в хорошей форме»
Янник Синнер оценил победу над Таро Даниэлем во втором круге в Шанхае – 6:1, 6:4.
Итальянец выиграл 60-й матч в сезоне. В целом для него это 250-я победа в туре.
«Сегодня я чувствовал себя вполне комфортно. Я в хорошей форме, в том числе физически, что для меня очень важно. Конечно, постараюсь прибавить к завтрашнему матчу, но сегодня я подавал и двигался очень, очень хорошо, особенно в важные моменты».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости