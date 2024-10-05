Синнер после 60-й победы в сезоне: «Я в хорошей форме»

Янник Синнер оценил победу над Таро Даниэлем во втором круге в Шанхае – 6:1, 6:4.

Итальянец выиграл 60-й матч в сезоне. В целом для него это 250-я победа в туре.

«Сегодня я чувствовал себя вполне комфортно. Я в хорошей форме, в том числе физически, что для меня очень важно. Конечно, постараюсь прибавить к завтрашнему матчу, но сегодня я подавал и двигался очень, очень хорошо, особенно в важные моменты».