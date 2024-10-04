Янник Синнер: «На корте мы с Алькарасом как огонь и лед. Но это хорошее сочетание, оно показывает, что все люди разные»
Янник Синнер сравнил себя и Карлоса Алькараса со льдом и огнем.
«Как я уже сказал, вне корта мы очень похожи, а на корте – разные. Он – это взрывная энергия, зрелищные удары, он вовлекает болельщиков на трибунах. Он другой. Я скорее невозмутимый, спокойный, поэтому мы как огонь и лед. Но это хорошее сочетание, оно показывает, что все люди разные.
Я считаю, что должен перенимать что-то из его игры, иногда пробовать новые удары. Это помогает мне расти как игроку, но на это нужно время.
На корте мы просто стараемся делать свое дело и быть собой, и мне кажется, это работает. Но нельзя забывать обо всех остальных, есть много потрясающих игроков. Посмотрим, что принесет будущее».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
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