Синнер о новых членах команды: «Конечно, нужно немного времени, чтобы узнать друг друга лучше. Мне уже с ними очень комфортно»

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о работе с новыми членами команды.

Ему задали вопрос после победы над Таро Даниэлем во втором круге в Шанхае (6:1, 6:4). Для итальянца это 250-я победа в туре (60-я в этом сезоне).

– Мы видим новых членов вашей команды. Улисес [Бадио] и Марко Паничи, которые были в команде Новака. Что вам нужно от них во время матчей? Что они могут предложить с точки зрения языка тела или подсказок?

– Конечно, нужно немного времени, чтобы узнать друг друга лучше. Мне уже с ними очень комфортно. Мы пытаемся улучшить пару аспектов, изменить некоторые вещи. Надеюсь, это сделает меня лучше как игрока и как человека.

Я рад, что быстро определился и принял решение. Это очень сильно мне поможет. Я чувствую, что еще предстоит много работы, особенно за пределами корта. Но я с нетерпением этого жду.