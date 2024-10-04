Швентек снялась с турнира в Ухане
Ига Швентек пропустит турнир WTA 1000 в Ухане.
Турнир объяснил, что «она сделала паузу из-за перемен в команде».
Сегодня Швентек сообщила, что завершила сотрудничество с Томашем Викторовски, и добавила, что даст себе «пару недель на то, чтобы начать сотрудничество с новым тренером».
Полька не выступала с US Open, где выбыла в четвертьфинале.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @wuhanopentennis
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