Швентек снялась с турнира в Ухане

Ига Швентек пропустит турнир WTA 1000 в Ухане.

Турнир объяснил, что «она сделала паузу из-за перемен в команде».

Сегодня Швентек сообщила, что завершила сотрудничество с Томашем Викторовски, и добавила, что даст себе «пару недель на то, чтобы начать сотрудничество с новым тренером».

Полька не выступала с US Open, где выбыла в четвертьфинале.