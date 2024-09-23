Швентек обошла Барти по количеству недель в качестве №1

Ига Швентек проводит 122-ю неделю первой строчке рейтинга.

23-летняя полька обошла по этому показателю Эшли Барти и вышла на единоличное седьмое место в истории. Дольше нее первыми были только Моника Селеш (178), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).