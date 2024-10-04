Швентек завершила сотрудничество с тренером Викторовски, с которым работала с 2022-го
«После трех лет главных успехов в моей карьере мы с тренером Томашем Викторовски решили завершить сотрудничество. Я хочу начать с благодарности за нашу совместную работу.
Тренер Викторовски присоединился к команде на три сезона, когда мне были нужны перемены и свежий взгляд на мою игру. Его опыт, аналитический и стратегический подход и огромные знания о теннисе помогли нам добиться того, о чем я даже не мечтала, всего через несколько месяцев после начала совместной работы. Нашей главной целью было стать №1, и тренер Викторовски сказал об этом первым. Мы ставили перед собой очень высокие цели и ехали на каждый турнир с четкой задачей его выиграть. Вместе с тренером Викторовски мы выиграли множество турниров и четыре «Больших шлема».
Это произошло благодаря всей моей команде, в том числе тренеру по физподготовке и физиотерапевту Мацею Рыщуку и психологу Дарье Абрамович.
Тренер, спасибо, я желаю вам всего наилучшего. Я знаю, что вы хотели бы отдохнуть после трех лет упорной работы и постоянных путешествий и провести заслуженное время с близкими, и надеюсь, что так и будет.
В связи с этой важной переменой в команде я дам себе пару недель на то, чтобы начать сотрудничество с новым тренером. Сейчас я веду первые переговоры с тренерами из-за рубежа (не из Польши), потому что готова сделать следующий шаг в своей карьере. Я сообщу, когда приму решение», – написала первая ракетка мира.
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