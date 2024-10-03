Роддик о допинг-деле Синнера: «Я не верю, что он идиот и мог сознательно улучшать результаты, рискуя репутацией»

Энди Роддик прокомментировал апелляцию WADA по допинг-делу Янника Синнера.

«Если дело решится около Рождества, то он уже завершит подготовительный блок к Австралии и проведет три недели, психопатически готовясь в зале и все такое.

Если дисквалификация будет на три месяца, он пропустит один «Большой шлем», если шесть – два, девять – уже три. Это очень много для того, кто сейчас в лучшей форме или как минимум добирает последние пять процентов от максимума.

Все это важно. И он должен справиться с тяжелым межсезоньем, когда он не будет знать решения по делу. Потому что тогда будет шанс, что он сможет сыграть в Австралии.

Думаю, если [WADA] запросит дисквалификацию на год, то в итоге она будет шестимесячной. [После] US Open, когда все стало известно, я сказал, что я бы не удивился шестимесячному отстранению и я очень бы сочувствовал команде и Яннику.

Я не верю, что он идиот и мог сознательно улучшать результаты, рискуя наследием, репутацией, временем, шансам на титулы «Шлемов» и так далее. Мне жаль Янника», – сказал экс-первая ракетка мира в своем подкасте.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?