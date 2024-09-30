Медведев об апелляции WADA по делу Синнера: «Мы думали, что все уже позади, но нет. Сочувствую Яннику»

Даниил Медведев прокомментировал апелляцию WADA по делу Янника Синнера.

Ранее стало известно, что Международное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалификации итальянца на период от одного до двух лет с сохранение результатов.

– Честно говоря, я мало с кем обсуждал это в раздевалке – конечно, кроме моих русских друзей, потому что с ними мы больше общаемся.

Мне кажется, мнения разделились – как всегда бывает в жизни. Некоторые считают, что его надо отстранить, некоторые – что нет.

Когда у кого-то очень тяжелая ситуация, я всегда стараюсь дистанцироваться. Как я постоянно говорю, никто не хочет оказаться в его положении. На пресс-конференции на US Open я говорил: представьте, что завтра вам на электронную почту приходит письмо – по-моему, такие вещи сообщают по почте – о том, что вы провалили допинг-тест. Вам называют любую причину – кокаин или какое-то вещество, название которого вы даже не знаете. Вы думаете: «Ого, и что мне делать? Я же понятия не имею, как это случилось, как это попало в мою мочу, кровь или куда угодно».

Так что да, ситуация сложная. Он делает то, что должен. WADA, вероятно, тоже. Посмотрим, чем это закончится. Мы думали, что, может, все уже позади, но нет.

Да, у меня примерно такое же мнение, как у Карлоса . Я сочувствую Яннику. Не думаю, что это очень плохо отражается на теннисе – вот если бы все игроки топ-10 вдруг попались на одном и том же веществе, это выглядело бы иначе. Я думаю, что это просто отдельный случай. Посмотрим, чем все закончится.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?