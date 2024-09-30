Синнер об апелляции WADA: «Постоянно напоминаю себе, что не сделал ничего плохого»

Янник Синнер высказался об апелляции WADA по его допинговому делу.

Агентство обжаловало решение в CAS и запросило от одного до двух лет дисквалификации.

«Это не та ситуация, в которой я хотел бы оказаться. Она очень деликатная, сложная и к тому же нестандартная.

Я постоянно напоминаю себе, что не сделал ничего плохого, и это немного помогает. Конечно, за весь период [рассмотрения допингового дела] у меня случались бессонные ночи, теперь снова будет непросто.

Я расстроен, что опять нахожусь в такой ситуации, но стараюсь как-то концентрироваться на работе и делать все для подготовки к каждому матчу. Но да, это тяжелый момент для меня и команды. В этом деле я не один, а с командой. Я держусь за людей, с которыми мне комфортно и которые знают меня как человека. Они понимают меня, так что… Но это точно непросто».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?