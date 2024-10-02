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Джокович об апелляции WADA по делу Синнера: «Эта ситуация негативно сказывается на нашем спорте. Надеюсь, все разрешится как можно скорее»

Новак Джокович высказался об апелляции WADA на решение по делу Янника Синнера.

– Ранее вы раскритиковали антидопинговую систему в связи с делом Янника Синнера. Как вы отреагировали на апелляцию WADA и как она может повлиять на турнир?

– Cовершенно очевидно, что существующая система работает неэффективно. Наверное, это понимают даже те, кто не следит за нашим спортом. Слишком много непоследовательных действий, слишком много руководящих органов, и это дело совсем не на пользу нашему спорту. Мне кажется, он выиграл все три предыдущие апелляции, и наверняка ему, его команде и семье очень тяжело.

Надеюсь, мы сможем вернуться к теннису. Впечатляет, что во время всех этих событий он играет на таком высоком уровне, выиграл «Большой шлем» и побеждает в большинстве матчей.

Но эта ситуация негативно сказывается на нашем спорте, поэтому я надеюсь, что это дело разрешится как можно скорее. Что бы ни случилось, я просто хочу, чтобы все разрешилось как можно скорее. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Джоковича
logoНовак Джокович
logoдопинг
logoATP
logoWADA
logoЯнник Синнер
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