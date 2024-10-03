1

Бадоса вышла в 1/2 финала третий раз в сезоне

Паула Бадоса в четвертьфинале «тысячника» в Пекине победила Чжан Шуай – 6:1, 7:6(4).

Испанка вышла в третий полуфинал в сезоне – ранее она боролась за выход в финал на WTA 500 в Вашингтоне и WTA 1000 Цинциннати. Ее баланс – 1:1.

В полуфинале в Пекине она встретится с Коко Гауфф или Юлией Стародубцевой.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
logoChina Open
logoПаула Бадоса
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мирра дебютирует в топ-20, повторила рекорд Шараповой и почти гарантировала себе собаку!
20вчера, 18:10
Бадоса о победе над Пегулой: «Было очень важно каждое очко, потому что Джессика может отыграться в любой момент»
1 октября, 12:05
Бадоса в матче с Пегулой впервые с 2021-го обыграла соперницу из топ-3
1 октября, 06:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алькарас о перелете с Синнером после финала в Пекине: «Это странно. Но в теннисе у нас со всеми хорошие отношения, так что мы можем так делать»
114 минут назад
Шанхай (ATP). Котов играет с Ватануки, Сафиуллин – с Жукаевым, Нисикори, Монфис, Шаповалов вышли во 2-й круг, Опелка, Чилич, Каррено-Буста выбыли
1346 минут назадLive
Бадоса о Чжан Шуай: «Во время рукопожатия я ей сказала, что не стоит завершать карьеру, потому что у нее очень высокий уровень»
57 минут назад
Пекин (WTA). Гауфф встретится со Стародубцевой, Бадоса вышла в 1/2 финала
5сегодня, 08:30Live
Джокович перед «Мастерсом» в Шанхае: «У меня есть дополнительная мотивация выиграть 100-й титул»
10сегодня, 07:09
Арина Соболенко: «Я многим пожертвовала ради побед. Нелегко дойти до момента, когда можешь выиграть крупные титулы»
7вчера, 20:57
Джокович об апелляции WADA по делу Синнера: «Эта ситуация негативно сказывается на нашем спорте. Надеюсь, все разрешится как можно скорее»
16вчера, 19:00
Мирра Андреева о том, в чем прибавить, чтобы побеждать топов: «Обычной игры недостаточно. Нужно идти на риск и не ошибаться»
2вчера, 18:07
Карлос Алькарас: «После американской серии я был немного подавлен и какое-то время не хотел прикасаться к ракетке»
3вчера, 17:24
Симона Халеп: «Словами не описать те чувства, которые испытываешь, когда выходишь на корт и выигрываешь первый матч после долгого перерыва»
5вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58