Бадоса вышла в 1/2 финала третий раз в сезоне
Паула Бадоса в четвертьфинале «тысячника» в Пекине победила Чжан Шуай – 6:1, 7:6(4).
Испанка вышла в третий полуфинал в сезоне – ранее она боролась за выход в финал на WTA 500 в Вашингтоне и WTA 1000 Цинциннати. Ее баланс – 1:1.
В полуфинале в Пекине она встретится с Коко Гауфф или Юлией Стародубцевой.
Опубликовано: Алёна Майорова
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