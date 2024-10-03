Бадоса вышла в 1/2 финала третий раз в сезоне

Паула Бадоса в четвертьфинале «тысячника» в Пекине победила Чжан Шуай – 6:1, 7:6(4).

Испанка вышла в третий полуфинал в сезоне – ранее она боролась за выход в финал на WTA 500 в Вашингтоне и WTA 1000 Цинциннати. Ее баланс – 1:1.

В полуфинале в Пекине она встретится с Коко Гауфф или Юлией Стародубцевой.