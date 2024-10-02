Мирра дебютирует в топ-20, повторила рекорд Шараповой и почти гарантировала себе собаку!
В среду в Пекине мы приблизились к ответу на главный вопрос сезона – заработает ли Мирра Андреева собаку.
Напомним, Мирра и ее мама Раиса договорились в конце апреля, что заведут собаку и будут с ней путешествовать, если Мирра закончит сезон в топ-20. На тот момент Андреева стояла чуть ниже топ-40 и защищала в Мадриде солидный четвертый круг. С тех пор она:
● в Мадриде впервые сыграла в четвертьфинале тысячника, а потом повторила результат в Цинциннати;
● на «Ролан Гаррос» впервые сыграла в полуфинале «Шлема»;
● в конце июля в Яссах выиграла первый титул WTA;
● в паре с Дианой Шнайдер принесла России единственную медаль Олимпиады в Париже (правда, на рейтинг это не повлияло);
● выиграла две из трех встреч с теннисистками топ-10 (всего в сезоне – четыре из шести. До этого года все четыре проиграла);
● сегодня в 1/8 тысячника в Пекине обыграла №45 Магду Линетт и повторила лучший результат на турнирах этой категории. Также она стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток за 20-летнюю историю турнира. Первая – Мария Шарапова, которой в 2004-м было ровно столько же – 17 лет и 156 дней.
Теперь за полуфинал Мирра поборется с олимпийской чемпионкой Циньвэнь Чжэн.
Андреева гарантировала себе дебют в топ-20 на 19-м месте и поднимется выше, если обыграет Чжэн. До конца сезона у нее горит 50 очков, но на следующей неделе она заявлена на тысячник в Ухани, где 60 дают за выход во второй круг, а также стоит запасной в заявке турнира WTA 500 в китайском Нинбо через неделю.
Всего Андреевой, еще подпадающей под возрастные ограничения WTA, после Пекина до 18-летия в конце апреля разрешено сыграть от семи до 11 турниров. Четыре турнира поверх минимума будут доступны ей при условии достаточно высокого рейтинга (достигнут) и выполнения нормативов WTA по развитию игроков для своего возраста (медосмотр, национальный образовательный минимум, участие в семинарах и тренингах WTA). Но вне зависимости от того, нужно ли Андреевой экономить сыгранные до конца года турниры, ей нужно выиграть еще несколько матчей, чтобы точно остаться в топ-20 на конец сезона.
На вопрос, какую собаку хочет, Мирра в начале недели ответила корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Филипповой:
«Выбираю сейчас между тремя. Это будет либо мини-такса. Я прочитала, что она по характеру будет как золотистый ретривер, а мне очень нравится эта порода. Также я хочу королевского кокер-спаниеля – как в мультике «Леди и Бродяга». И еще думаю про мальтипу, но она пока на последнем месте. Я здесь у всех вижу мальтипу, а мне хочется чего-то своего. И хочется, чтобы собака была умной, которая будет мне другом, поддержкой, даже членом семьи, с кем я смогу полноценно провести какое-то время».
Время подумать еще есть, если это время будет между матчами.
Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?
Фото: Gettyimages.ru/Koichi Kamoshida, Shi Tang
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