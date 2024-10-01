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Бадоса о победе над Пегулой: «Было очень важно каждое очко, потому что Джессика может отыграться в любой момент»

Паула Бадоса прокомментировала победу над Джессикой Пегулой.

Она обыграла американку в четвертом круге в Пекине – 6:4, 6:0.

«Она одна из тех соперниц, с которыми я бы предпочла не играть: она очень стабильна, бьет очень плоско, очень хорошо меняет направление. Я знала, что будет тяжело. Вчера я готовилась к битве, но, по-моему, сегодня все сложилось удачно.

Я хорошо двигалась, бэкхенд и форхенд сегодня работали, и я боролась. Было очень важно каждое очко, особенно против Джессики, потому что она может отыграться в любой момент; я очень рада победе.

Я впервые играю здесь в основной сетке, и для меня это очень важно. Для меня очень много значит, что я приехала сюда, в Китай, в конце сезона и очень хорошо играю.

Я хотела обыграть соперницу из топ-10, поэтому очень рада, что снова вышла в четвертьфинал и у меня есть еще одна возможность прибавить в следующем матче».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoChina Open
logoДжессика Пегула
logoПаула Бадоса
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