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Бадоса в матче с Пегулой впервые с 2021-го обыграла соперницу из топ-3

19-я ракетка мира Паула Бадоса обыграла №3 Джессику Пегулу в четвертом круге в Пекине – 6:4, 6:0. Счет в личных встречах стал 3:1 в пользу Пегулы.

В первом сете Бадоса ушла со счета 1:3.

Испанка прервала серию из шести поражений от представительниц топ-3 (первая победа с итогового турнира-2021). Теперь ее баланс против соперниц этого уровня – 4:7. Кроме того, она впервые в сезоне обыграла представительницу топ-10 (баланс за карьеру – 12:20).

У Бадосы 17 побед в последних 20 матчах. Она дошла минимум до четвертьфинала на четырех из последних пяти турниров (титул в Вашингтоне, второй круг в Торонто, 1/2 в Цинциннати, 1/4 на US Open).

Теперь она поборется с Чжан Шуай.

Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoChina Open
logoДжессика Пегула
logoПаула Бадоса
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