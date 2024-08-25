Джокович о допинговом деле Синнера: «Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое»

Теги Новак Джокович допинг ATP Янник Синнер PTPA Теннис

Новак Джокович прокомментировал допинговое дело Янника Синнера.

«Для подобных ситуаций мы и основали PTPA, которая всегда выступает за наличие справедливого и четкого регламента и стандартизированный подход к таким делам.

Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Как я понял, дело обнародовали сразу после окончания разбирательств, но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость дошла до него и его команды.

Так что да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированного, четкого регламента. Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое. Надеюсь, руководящие органы в теннисе смогут извлечь уроки и выработать более оптимальный подход в будущем. По-моему, очевидно, что должны произойти общие изменения.

Вы наверняка знаете, что у многих игроков – не буду называть никого поименно – были похожие или такие же, почти такие же дела, но результат у всех был разный. Встает вопрос о том, в финансах ли дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы та эффективнее представляла бы его или ее в суде?

Я не знаю. В этом все дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации – чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково.

Вот какое общее впечатление у меня сложилось обо всем этом деле, о котором мы читали и говорили последние несколько дней».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адекватно, четко и понятно. При всем при этом - не обидев никого....
+51
-7
+44
Джокович деликатно обозначил виноватых, так, что все всё поняли.
+41
-4
+37
Молодец Джокович, всё чётко разложил, в деле Синнера, оказались грамотные юристы и самое главное, что у него достаточно денег, чтобы их нанять, по этому всё шито-корыто)))
+21
-2
+19
Ответ Иван Дичковский
Я удивлён что Хельга до сих пор не отписалась что её любимый Новак оказался мудрее всех и сказал самые правильные слова об этой ситуации, а на самом деле муть и вода и ничего конкретного.
Под новостью о Синнере ты пишешь, не судите, да не судимы будете, но как только новость о Новаке, ты сразу начинаешь судить. Лицемерие оно такое)
+22
-3
+19
Все правильно сказал Волче. Дело не в том, кто прав, а кто виноват. Дело в том, чтобы ко всем относились одинаково. А то кого-то мы баним и предаем анафеме, на кого-то просто забиваем, а кого-то втихаря отмазываем.
+16
0
+16
Ответ cosset
Слушаю я всегда мудрейшие речи Джоковича и думаю, что он не отделяет себя от своей организации, в этом его ошибка. То что Джокович может позволить себе, не пройдёт с целой PTPA. Он может быть борцом за свои права, за свою точку зрения, быть против всех устоявшихся правил, но такое невозможно сделать для всех. И здесь кроется такой же двойной стандарт: а всё ли можно провернуть другим как получается у него? Много ли успехов у его организации на фоне его личных успехов? Многого ли он добился, противопоставляя свой профсоюз и АТР? И самое главное - не кажется ли ему, что менять целую систему нужно изнутри, ставь её частью, а не создавая отдельного антагониста с ограниченными ресурсами? И ещё напоследок: может уже пора на пенсию и подаваться не в президенты Сербии, а на пост руководителя АТР?:)))
так прям итальянская мафия уйдет добровольно)
Новаку спасибо что сказал вслух про гладкость, деликатность данного процесса для Янника в сравнении с другими кейсами. А то, послушав Янника с его "нет коротких путей" как-то совсем уж.
+19
-4
+15
Ответ mamapapaya
У Новака большое политическое будущее (только в нормальной стране, не среди деградирующих европейцев). Всегда зрит в суть проблемы и ищет системные решения, никогда не ноет и ищет виноватых! Уважение!
Европейцы хоть и деградируют, но на таком уровне, до которого остальным нное количество лет. Кому-то все 100
+20
-10
+10
Ответ tanith
так прям итальянская мафия уйдет добровольно) Новаку спасибо что сказал вслух про гладкость, деликатность данного процесса для Янника в сравнении с другими кейсами. А то, послушав Янника с его "нет коротких путей" как-то совсем уж.
В том-то и дело, то что Джокович может себе позволить сказать вслух - не каждый может, даже если точно также и думает. Даже здесь кроется двойное дно) Шаповалов сильно обиженный, а Кириос по***ист:) вот только эти двое что-то выдали. А в целом никто и не может себе такое позволить)
+10
-2
+8
У Новака большое политическое будущее (только в нормальной стране, не среди деградирующих европейцев). Всегда зрит в суть проблемы и ищет системные решения, никогда не ноет и ищет виноватых! Уважение!
+23
-15
+8
Нет, Джоковичу определенно надо в президенты Сербии. Так грамотно разглагольствовать, и при этом прямо не сказать ничего, это высший класс политики.
+8
0
+8
Ответ cosset
В том-то и дело, то что Джокович может себе позволить сказать вслух - не каждый может, даже если точно также и думает. Даже здесь кроется двойное дно) Шаповалов сильно обиженный, а Кириос по***ист:) вот только эти двое что-то выдали. А в целом никто и не может себе такое позволить)
Потому что не хотят в дальнейшем проблем с ATP) кто у нас не боится высказываться тот уже или сидит, или успел уехать из страны. Свободы слова нет нигде как показывает задержание Дурова
+10
-3
+7
Новак очень четко обозначил правильный подход к таким делам- все должно быть для всех одинаково!
+11
-4
+7
Ответ cosset
В том-то и дело, то что Джокович может себе позволить сказать вслух - не каждый может, даже если точно также и думает. Даже здесь кроется двойное дно) Шаповалов сильно обиженный, а Кириос по***ист:) вот только эти двое что-то выдали. А в целом никто и не может себе такое позволить)
Так он высказался. Тень на АТП/ITIA кинул, PTPA лишний раз прорекламировал
+8
-2
+6
Синнер говорил что жил с этим несколько месяцев, то есть он знал все с самого начала! Однако, уволил этого массажера только неделю назад, рыжий явно что-то скрывает!
+6
0
+6
Молодец
+5
0
+5
О "деле Синнера" Новак как раз-таки не сказал ни слова, а грамотно съехал на глобальные теннисные проблемы😊
Я вообще думаю, что большинству игроков вся эта история глубоко параллельна. Не до Синнера, у всех своих забот полна коробочка.
+7
-2
+5
Ответ Verdo
Ноле приходится лавировать в подборе выражений, на него и так огромный зуб у англосаксов за его бесспорное величие, но если в двух предложениях - "все звери равны, но некоторые ровнее", Синер стырил АО, непойманный "хромой" карасёв уим и РГ у чистого тура
так и есть !
+5
-1
+4
Новак молодец не стал выносить сор из избы, склоки, интриги ему ни к чему.
+5
-2
+3
Всё по полочкам ничего не упустил.
+7
-4
+3
Что думает по Синнеру и допингу ничего не сказал, от Новака ждут мнения о факте применения допинга первого номера рейтинга а он аккуратно свернул, что система не идеальна
+6
-4
+2
Обвинил допингиста Синнера и его лицемерную компашку.
+9
-7
+2
Ноле приходится лавировать в подборе выражений, на него и так огромный зуб у англосаксов за его бесспорное величие, но если в двух предложениях - "все звери равны, но некоторые ровнее", Синер стырил АО, непойманный "хромой" карасёв уим и РГ у чистого тура
+7
-6
+1
Ответ Alex Morhan
Так он высказался. Тень на АТП/ITIA кинул, PTPA лишний раз прорекламировал
Алекс, безотносительно коррупции, связанной с его делом, как думаешь, Синнер был на допинге или все же веришь этой истории?
+2
-1
+1
Ответ Stas Salesov
Алекс, безотносительно коррупции, связанной с его делом, как думаешь, Синнер был на допинге или все же веришь этой истории?
Стас, я вообще не думаю об этом. Конкретной подробной информации нет. Могло что-то быть - могло, но это и у других может быть. Вопрос исключительно к разбирательству
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий