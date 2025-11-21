Алькарас получил бонус $4,5 млн за выступления на «Мастерсах» и итоговом в 2025-м
ATP распределила бонусы за выступления на «Мастерсах» и итоговом турнире в сезоне-2025.
21 миллион долларов был разделен между 30 игроками, набравшими наибольшее суммарное количество очков на этих турнирах. Карлос Алькарас за первое место получил $4,5 млн.
Список выглядит следующим образом:
1. Карлос Алькарас – 4420 очков.
2. Янник Синнер – 3850.
3. Лоренцо Музетти – 1970.
4. Джек Дрэйпер – 1960.
5. Александр Зверев – 1870.
6. Бен Шелтон – 1690.
7. Алекс де Минаур – 1610.
8. Феликс Оже-Альяссим – 1540.
9. Каспер Рууд – 1540.
10. Даниил Медведев - 1470.
11. Тэйлор Фриц – 1460.
12. Якуб Меньшик – 1440.
13. Валентин Вашеро – 1270.
14. Хольгер Руне – 1230.
15. Франсиско Серундоло – 1200.
16. Карен Хачанов - 1120.
17. Новак Джокович – 1080.
18. Григор Димитров – 860.
19. Артур Риндеркнеш – 836.
20. Артур Фис – 760.
21. Алехандро Давидович Фокина – 760.
22. Томми Пол – 700.
23. Андрей Рублев - 690.
24. Алексей Попырин – 580.
25. Александр Бублик – 580.
26. Габриэль Диалло – 550.
27. Стефанос Циципас – 510.
28. Брэндон Накашима – 480.
29. Фрэнсис Тиафу – 470.
30. Маттео Берреттини – 460.
