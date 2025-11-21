18

Алькарас получил бонус $4,5 млн за выступления на «Мастерсах» и итоговом в 2025-м

Алькарас получил лучший бонус за выступления на «Мастерсах» и итоговом в 2025-м.

ATP распределила бонусы за выступления на «Мастерсах» и итоговом турнире в сезоне-2025.

21 миллион долларов был разделен между 30 игроками, набравшими наибольшее суммарное количество очков на этих турнирах. Карлос Алькарас за первое место получил $4,5 млн.

Список выглядит следующим образом:

1. Карлос Алькарас – 4420 очков.
2. Янник Синнер – 3850.
3. Лоренцо Музетти – 1970.
4. Джек Дрэйпер – 1960.
5. Александр Зверев – 1870.
6. Бен Шелтон – 1690.
7. Алекс де Минаур – 1610.
8. Феликс Оже-Альяссим – 1540.
9. Каспер Рууд – 1540.
10. Даниил Медведев - 1470.
11. Тэйлор Фриц – 1460.
12. Якуб Меньшик – 1440.
13. Валентин Вашеро – 1270.
14. Хольгер Руне – 1230.
15. Франсиско Серундоло – 1200.
16. Карен Хачанов - 1120.
17. Новак Джокович – 1080.
18. Григор Димитров – 860.
19. Артур Риндеркнеш – 836.
20. Артур Фис – 760.
21. Алехандро Давидович Фокина – 760.
22. Томми Пол – 700.
23. Андрей Рублев - 690.
24. Алексей Попырин – 580.
25. Александр Бублик – 580.
26. Габриэль Диалло – 550.
27. Стефанос Циципас – 510.
28. Брэндон Накашима – 480.
29. Фрэнсис Тиафу – 470.
30. Маттео Берреттини – 460.

Сколько заработала Соболенко, не выигрывал трофей Медведев и опубликовал постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoАлександр Зверев
logoАлекс де Минаур
logoЛоренцо Музетти
logoБен Шелтон
logoДжек Дрэйпер
logoДаниил Медведев
logoКаспер Рууд
logoФеликс Оже-Альяссим
logoТэйлор Фриц
logoКарен Хачанов
logoХольгер Руне
logoФрансиско Серундоло
logoВалентин Вашеро
logoНовак Джокович
logoГригор Димитров
logoАртур Фис
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoАндрей Рублев
logoАлександр Бублик
logoАлексей Попырин
logoТомми Пол
logoСтефанос Циципас
logoМаттео Берреттини
logoФрэнсис Тиафу
logoБрэндон Накашима
logoЯкуб Меньшик
logoГабриэль Диалло
призовые
деньги
logoАртур Риндеркнеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер и Алькарас заработали в 2025-м втрое больше ближайших преследователей
17 ноября, 13:22
Главные новости
Феррер о том, что Муньяра освистывали в финале Кубка Дэвиса: «Болельщики вели себя корректно. Нормально, что они поддерживали свою сборную»
вчера, 20:45
Коболли о победе над Муньяром: «Я сам не знаю, как сегодня выиграл. Даже не понимаю, где нахожусь»
вчера, 19:37
Италия – первая сборная с 1972 года, выигравшая Кубок Дэвиса три раза подряд
вчера, 19:09
Кубок Дэвиса. Италия выиграла турнир четвертый раз в истории
вчера, 19:03
Берреттини после победы над Каррено-Бустой в финале Кубка Дэвиса: «Надеюсь, нам понадобится всего два матча, чтобы стать чемпионами»
вчера, 18:20
157-й ракетке мира Маэстрелли вручили пылесос после победы на «Челленджере» в Бергамо
вчера, 17:39Фото
Сок о Синнере и Алькарасе: «История об их дружбе явно раздутa»
вчера, 16:43
Фитнес-тренер, вернувшийся в команду Синнера после допинг-скандала: «Спасибо Яннику за доверие и за то, каким прекрасным оказался наш путь»
вчера, 15:36
Шарапова о том, почему не играет в теннис после завершения карьеры: «Я не хочу быть печальной версией себя прежней»
вчера, 14:58
Кузнецова о том, что ее не введут в Зал славы в 2026-м: «Расстроилась минут на десять, а потом забыла»
вчера, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
вчера, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
вчера, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото