Алькарас получил бонус $4,5 млн за выступления на «Мастерсах» и итоговом в 2025-м

Алькарас получил лучший бонус за выступления на «Мастерсах» и итоговом в 2025-м.

ATP распределила бонусы за выступления на «Мастерсах» и итоговом турнире в сезоне-2025.

21 миллион долларов был разделен между 30 игроками, набравшими наибольшее суммарное количество очков на этих турнирах. Карлос Алькарас за первое место получил $4,5 млн.

Список выглядит следующим образом:

1. Карлос Алькарас – 4420 очков.

2. Янник Синнер – 3850.

3. Лоренцо Музетти – 1970.

4. Джек Дрэйпер – 1960.

5. Александр Зверев – 1870.

6. Бен Шелтон – 1690.

7. Алекс де Минаур – 1610.

8. Феликс Оже-Альяссим – 1540.

9. Каспер Рууд – 1540.

10. Даниил Медведев - 1470.

11. Тэйлор Фриц – 1460.

12. Якуб Меньшик – 1440.

13. Валентин Вашеро – 1270.

14. Хольгер Руне – 1230.

15. Франсиско Серундоло – 1200.

16. Карен Хачанов - 1120.

17. Новак Джокович – 1080.

18. Григор Димитров – 860.

19. Артур Риндеркнеш – 836.

20. Артур Фис – 760.

21. Алехандро Давидович Фокина – 760.

22. Томми Пол – 700.

23. Андрей Рублев - 690.

24. Алексей Попырин – 580.

25. Александр Бублик – 580.

26. Габриэль Диалло – 550.

27. Стефанос Циципас – 510.

28. Брэндон Накашима – 480.

29. Фрэнсис Тиафу – 470.

30. Маттео Берреттини – 460.

