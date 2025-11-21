Александр Зверев: «Не считаю нынешний формат Кубка Дэвиса настоящим. Это выставочный турнир, который просто носит его имя»

Александр Зверев: не считаю нынешний формат Кубка Дэвиса настоящим.

Третья ракетка мира Александр Зверев раскритиковал формат проведения Кубка Дэвиса.

Перед турниром он сказал: «Всегда придерживаюсь своего мнения – и за последние годы я многократно его высказывал. Я не считаю нынешний формат Кубка Дэвиса настоящим. По сути, это выставочный турнир, который просто носит его имя.

Я играю сейчас только потому, что мои партнеры по команде и ребята из сборной Германии очень просили меня выступить. Они считают, что время уходит: у Штруффа уже не так много возможностей, у наших парников тоже. Поэтому я здесь исключительно ради них. Для меня все это не имеет отношения к настоящему Кубку Дэвиса».

Вчера сборная Германии обыграла Аргентину 2:1 и вышла в полуфинал. В первом матче Ян-Леннард Штруфф уступил Томасу Мартину Этчеверри – 6:7(3), 6:7(7), затем Зверев обыграл Франсиско Серундоло – 6:4, 7:6(3), а в решающем парном матче Кевин Кравиц и Тим Пюц победили Андреса Мольтени и Орасио Себальоса – 4:6, 6:4, 7:6(12-10).

После матча у Зверева спросили, не поменялось ли его отношение к турниру.

– Вы не слишком высоко оцениваете нынешний формат Кубка Дэвиса. Но эмоции на этом турнире зашкаливают. То, что вы переживаете на тай-брейках, не меняет вашего отношения?

– Я всегда так реагирую. Всегда играю на 100%. Всегда переживаю за команду – это не изменится.

Но разве это не грустно – видеть такой матч и парную встречу при максимум тысяче зрителей? Если бы мы играли в Аргентине или Германии, на трибунах было бы тысяч 15. В этом смысле – да, ситуация печальная.

Но раз уж я здесь, сделаю все, чтобы Германия выиграла.

– Сейчас парный матч дает 33% всех очков. Вас устраивает такая пропорция? Может, 20% было бы логичнее?

– Мы играем в этом формате – поэтому вопрос не совсем по адресу. Чтобы изменить долю очков за пару, нужно полностью менять формат. А при нынешней системе мы в один день играем две одиночки и пару – по-другому быть не может. Таковы правила, по которым мы играем, – сказал Зверев на пресс-конференции.