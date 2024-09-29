Адвокат Синнера: «WADA считает, что он несет какую-то ответственность за действия своей команды, поэтому просит его наказать»

Адвокат Янника Синнера Джейми Синнер прокомментировал апелляцию WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство обжаловало решение в CAS и запросило от одного до двух лет дисквалификации.

– Мы были удивлены [апелляции], честно говоря. После того, как Янник сдал положительный допинг-тест на клостебол в ничтожно малом количестве, Международное агентство по обеспечению честности (ITIA) осознало деликатность дела и обратилось к независимому экспертному суду вместо того, чтобы вынести решение напрямую. Мы надеялись, что заключение трех специалистов комиссии и их хорошо обоснованные и задокументированные решения убедят стороны в том, что вопрос был решен правильно.

– Удастся ли быстро разрешить ситуацию?

– Существуют технические сроки, поэтому мы не знаем, когда придем к окончательному решению. Мы ждем, когда получим все детали апелляции WADA (она должна быть подана до 10 октября – Спортс’‘). Затем CAS определит состав судейской коллегии и назначит дату слушаний. Мы надеемся, что сможем закрыть дело через несколько месяцев.

– Почему ВАДА потребовало отстранения, а не лишения очков и заработков с турниров, помимо Индиан-Уэллс 2024, как уже было решено ITIA?

– Это требование совершенно разумно. Никто не обвиняет Янника в том, что он использовал клостебол для улучшения результатов. Так что было бы несправедливо лишать его рейтинговых очков или доходов. Но WADA считает, что он несет какую-то ответственность за действия своей команды, поэтому просит его наказать. Отстранение – это наказание, которое они просят за то, что считают халатностью.

WADA имеет полное право на апелляцию, и мы знаем, насколько сложна работа по мониторингу допинга и честности в мире спорта. Тем не менее мы считаем, что апелляция была излишней.