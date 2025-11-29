1

Басаваредди и Ходар последними отобрались на молодежный итоговый

Нишеш Басаваредди и Рафаэль Ходар квалифицировались на молодежный итоговый.

166-я ракетка мира Нишеш Басаваредди и 167-я ракетка мира Рафаэль Ходар последними квалифицировались на молодежный итоговый. Помимо них в Джидде сыграют:

Молодежный итоговый пройдет с 17 по 21 декабря.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
logoЯкуб Меньшик
logoНишеш Басаваредди
logoATP
Александр Блокс
logoДино Прижмич
Мартин Ландалусе
Рафаэль Ходар
logoЛернер Тьен
Николай Будков Кьер
logoNext Gen ATP Finals
