Басаваредди и Ходар последними отобрались на молодежный итоговый
Нишеш Басаваредди и Рафаэль Ходар квалифицировались на молодежный итоговый.
166-я ракетка мира Нишеш Басаваредди и 167-я ракетка мира Рафаэль Ходар последними квалифицировались на молодежный итоговый. Помимо них в Джидде сыграют:
№19 Якуб Меньшик;
№28 Лернер Тьен;
№115 Александр Блокс;
№127 Дино Прижмич;
№133 Николай Будков Кьер;
№135 Мартин Ландалусе.
Молодежный итоговый пройдет с 17 по 21 декабря.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
