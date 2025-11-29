Глава МИД Нидерландов об участии Грикспора на турнире в Санкт-Петербурге: «Призываю его этого не делать и учитывать моральные аспекты»

Глава МИД Нидерландов призвал Грикспора не участвовать на турнире в России.

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил призвал Тэллона Грикспора не участвовать в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Участие на турнирах в России не запрещено, но я обращаюсь к нему с призывом по возможности этого не делать и учитывать моральные аспекты», – заявил глава МИД в четверг во время дебатов в парламенте.

По информации издания NU, Грикспор отреагировал на заявление в соцсети: «Им что, больше нечего делать?», а затем удалил сообщение.

Нидерландец уже сыграл два матча на турнире. Грикспор в паре с Александром Бубликом обыграл Карена Хачанова и Даниила Медведева со счетом 4:4, 4:2, 5:1, но уступил Медведеву в одиночке – 3:4, 2:4, 3:5.