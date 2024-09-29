Алькарас об апелляции WADA по делу Синнера: «Для тенниса это точно плохой знак»

Карлос Алькарас прокомментировал апелляцию WADA по делу Янника Синнера.

Ранее стало известно, что Международное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалификации итальянца на период от одного до двух лет с сохранение результатов.

– Как я уже говорил, это очень чувствительная тема для Янника и тенниса в целом. После всего, что было решено, после того, как Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сказало, что Янник Синнер не сделал ничего плохого, мы снова вернулись к этому вопросу. Думаю, для тенниса это не очень хороший знак.

Кажется, что-то случилось. Месяц казалось, что дело закрыто, ничего больше не случится, Янник невиновен, и они увидели, что он ничего плохого не совершил.

Я не знал, что именно случилось. Я увидел новости, и они меня немного удивили. Я подумал: «Окей, что происходит, дело опять открыто?

Не знаю, что будет в следующие месяцы. Но для тенниса это точно плохой знак».

– Что бы вы сказали сейчас Яннику?

– Это сложно. Я знаю, что это очень сложный момент. И трудный для него. Везде новости, все об этом говорят.

Возможно, как он сказал перед US Open, люди стали смотреть на него иначе. Я не знаю, каково это. Но, безусловно, я понимаю, что он говорит. Я сочувствую ему.

В любом случае, учитывая, через что он проходил, его уровень игры невероятен. Он способен отбросить все, когда выходит на корт. Он просто показывает хороший теннис, это потрясающе. Я надеюсь, что это все скоро завершится и он сможет сосредоточиться на том, что он любит – а теннис и его прогресс.

Все, что я могу сказать – я надеюсь, что его люди, его близкие и он сам, не будут чувствовать себя плохо в ближайшие месяцы.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?