Синнер об апелляции WADA: «Не все зависит от нас. Разумеется, я очень разочарован и удивлен»

Янник Синнер отреагировал на апелляцию WADA на решение по его допинговому делу.

Агентство требует дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.

«Не все зависит от нас. Разумеется, я очень разочарован и удивлен этой апелляцией, потому что у нас уже было три слушания. Все три слушания прошли для меня очень позитивно.

Я этого не ожидал. Я еще пару дней назад узнал, что они подадут апелляцию и сегодня объявят об этом официально.

Но в целом это неожиданно. Мы все время говорим об одном и том же. Возможно, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно. Да, я удивлен, что они подали апелляцию».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?