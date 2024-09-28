Синнер об апелляции WADA: «Не все зависит от нас. Разумеется, я очень разочарован и удивлен»
Янник Синнер отреагировал на апелляцию WADA на решение по его допинговому делу.
Агентство требует дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.
«Не все зависит от нас. Разумеется, я очень разочарован и удивлен этой апелляцией, потому что у нас уже было три слушания. Все три слушания прошли для меня очень позитивно.
Я этого не ожидал. Я еще пару дней назад узнал, что они подадут апелляцию и сегодня объявят об этом официально.
Но в целом это неожиданно. Мы все время говорим об одном и том же. Возможно, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно. Да, я удивлен, что они подали апелляцию».
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Синнера
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