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  • Кириос об апелляции WADA по делу Синнера: «Надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он №1 и у него есть деньги»
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Кириос об апелляции WADA по делу Синнера: «Надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он №1 и у него есть деньги»

Ник Кириос отреагировал на апелляцию WADA на решение по делу Янника Синнера.

Кириос репостнул в сторис новость об апелляции и подписал: «Хахахаха, может, он все-таки не так уж и невиновен, а?».

Также он написал под самой новостью: «Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха, боже, надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он первая ракетка мира и у него есть деньги». Позже он удалил этот комментарий и убрал лайк с поста.

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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisONEApp
logoдопинг
logoATP
logoWADA
logoНик Кириос
logoЯнник Синнер
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