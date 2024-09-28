Кириос об апелляции WADA по делу Синнера: «Надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он №1 и у него есть деньги»
Ник Кириос отреагировал на апелляцию WADA на решение по делу Янника Синнера.
Кириос репостнул в сторис новость об апелляции и подписал: «Хахахаха, может, он все-таки не так уж и невиновен, а?».
Также он написал под самой новостью: «Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха, боже, надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он первая ракетка мира и у него есть деньги». Позже он удалил этот комментарий и убрал лайк с поста.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisONEApp
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