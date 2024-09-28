Медведев о 75 четвертьфиналах в туре: «Конечно, титулы важнее. Но если ты хочешь выиграть турнир, то должен выйти в четвертьфинал»
Даниил Медведев прокомментировал выход в 75-й четвертьфинал на уровне ATP.
Сегодня в Пекине он обыграл Адриана Маннарино – 7:6(6), 6:2.
«Конечно, титулы важнее финалов. Но даже 75 четвертьфиналов – это здорово. Когда я вышел в первый четвертьфинал в Москве [в 2016-м], я был очень рад. А теперь их 75. Я по-прежнему рад, но уже по-другому. Но если ты хочешь выиграть турнир, то должен выйти в четвертьфинал».
Теперь Медведев поборется с Флавио Коболли.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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