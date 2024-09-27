Медведев о проблемах с подачей: «За последние два-три года мячи в теннисе стали хуже, играть и подавать стало сложнее»

Даниил Медведев прокомментировал проблемы с подачей после выхода во второй круг в Пекине. На старте он обыграл Гаэля Монфиса 6:3, 6:4.

– На последних турнирах вы испытывали некоторые проблемы, связанные с большим количеством двойных ошибок. Есть ли какие-то идеи или стратегии, как с ними бороться?

– Даже если вспомнить мои самые успешные годы – 2020-й и 2021-й, я все равно допускал двойные ошибки, рискуя или теряя концентрацию при счете 40:0. Самое важное – это не общее количество ошибок, а то, сколько их приходится на брейк-поинты и ключевые моменты. Сейчас я много работаю над своей подачей. Она становится все лучше и лучше, но, на мой взгляд, за последние два-три года мячи в теннисе стали хуже, и играть с ними стало сложнее, сложнее подавать, сложнее проводить розыгрыши, сложнее выигрывать очки. По моему мнению, количество двойных сильно зависит от этого, и поэтому, думаю, многие игроки сейчас допускают больше ошибок, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса ’‘ Екатерина Филиппова.