Медведев о том, что одержал 40 побед в сезоне: «В каком-то смысле это не так важно. Но все равно хорошо, когда много выигрываешь»

Даниил Медведев оценил победу над Гаэлем Монфисом в первом круге в Пекине .

Он обыграл Гаэля Монфиса 6:3, 6:4 и прервал серию из трех поражений.

«План игры не сильно менялся [на протяжении матча]. В каком-то смысле нам обоим нравится атаковать. Хотя, может быть, мне немного больше. Ему это дается тяжелее, но он здорово защищается. [Для победы] надо быть либо одним из лучших атакующих игроков, либо ждать своего шанса. Я пытался это сделать, ждал своих возможностей. Думаю, у меня их было больше, поэтому я заслужил победу».

Также он высказался о том, что выиграл 40-й матч в сезоне.

«Честно говоря, в каком-то смысле это не так важно. Все зависит от того, сколько турниров ты играешь. Но все равно хорошо, когда много выигрываешь. Я рад, что могу продолжать это делать. Мне предстоит сыграть на еще нескольких турнирах, так что есть шанс улучшить статистику. В течение года стараюсь быть стабильным. Иногда получается, иногда нет, но я пытаюсь».