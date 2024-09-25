Алькарас о Надале: «Я не хочу думать, что его выступление на Кубке Дэвиса может быть последним в карьере»

Карлос Алькарас прокомментировал возможное завершение карьеры Рафаэля Надаля.

«Конечно, всегда здорово, если Рафа рядом. Да, я по нему скучаю. И я не буду обманывать, мне не хватало его на Кубке Лэйвера.

Как я уже говорил, для меня возможность проводить с ним время – привилегия. Я не хочу думать, что его выступление в Малаге может быть последним в карьере. Я хочу только попытаться насладиться моментом рядом с ним, его игрой на корте, прожить все это настолько, насколько это возможно.

Очевидно, что его присутствие в команде – это большая поддержка. Он может принести много опыта [команде] на Кубке Дэвиса. Для меня это будет мой первый финал и важный опыт.

Возможность провести с ним много вне корта и на корте пошла бы на пользу команде. Думаю, это было бы здорово для всей страны, ведь мы играем в Испании.

Я буду наслаждаться этим временем. Надеюсь, этот турнир не станет для него последним».

Финал Кубка Дэвиса пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября. Надаль включен в состав сборной Испании.