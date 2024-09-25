Энди Роддик: «Я был поражен тем, что многие игроки, не дрогнув, сказали, что сейчас самый высокий максимальный уровень у Алькараса»

Энди Роддик рассказал, что думает об уровне Карлоса Алькараса.

«Я был поражен тем, что многие игроки, не дрогнув, сказали, что сейчас самый высокий максимальный уровень у Карлоса Алькараса.

Общее ощущение, что когда он на него выходит, у тебя огромные проблемы. Для соперника все заканчивается.

Мы видели похожее у «Большой тройки», и теперь они обсуждают Карлоса в том же ключе. И он доказал, что они правы».