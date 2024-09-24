Алькарас квалифицировался на итоговый

Испанец Карлос Алькарас стал третьим игроком после Янника Синнера и Александра Зверева, отобравшимся на итоговый турнир ATP в этом сезоне.

В 2024-м Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

Напомним, в прошлом году Алькарас дошел до полуфинала ATP Finals .