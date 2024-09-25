Тартакова о Рыбакиной: «Она сейчас совершенно в разобранном состоянии, играть не может. Потому что Вуков ее все время «кушал»

Софья Тартакова рассказала о причинах отсутствия Елены Рыбакиной в туре.

После «Уимблдона» казахстанка сыграла только два турнира, включая US Open, с которого снялась во втором круге. Она также пропустит всю азиатскую серию. Всего в этом сезоне Рыбакина десять раз снималась с турниров.

В конце августа она объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым, с которым работала с февраля 2019-го. После этого журналист Крейг Шапиро сообщал , что Вуков отстранен от работы в туре WTA.

«Многие не понимают причину подобных проблем со здоровьем. Говорили, что у неё сейчас трудности, проблемы со спиной. Это официальная причина. Потом, что в течение этого года у нее были проблемы с животом. Но вот как говорят люди, которые с ней не работали, но были причастны к ее профессиональной карьере, сейчас очень большой у нее стресс и это все психосоматика. Она сейчас совершенно в разобранном состоянии, играть не может.

И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, она сталкивается из-за большого очень тяжёлого давления, связанного с её бывшим тренером Вуковым. Говорят, что Стефано на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что все-таки они расстанутся из-за очень тяжелого... Не хочу громких слов говорить, не совсем корректного отношения к ней наставника. То есть он её всё время «кушал», как говорят люди, которые окружали Лену.

За нее заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны, это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьей выбрала. С другой стороны, понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в ее адрес. Они были постоянно из уст Вукова», – рассказала Тартакова в эфире канала «Больше».