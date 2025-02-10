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Делрей-Бич (ATP). 1-й круг. Норри сыграет со Свайдой, Шевченко – с Ммо

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Delray Beach Open

Делрей-Бич, США

10 – 16 февраля 2025

ATP 250

Призовой фонд – 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
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