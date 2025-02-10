Делрей-Бич (ATP). 1-й круг. Норри сыграет со Свайдой, Шевченко – с Ммо
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Delray Beach Open
Делрей-Бич, США
10 – 16 февраля 2025
ATP 250
Призовой фонд – 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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