Рыбакина снялась с «тысячника» в Пекине
Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине, который стартует 25 сентября.
Казахстанку продолжает беспокоить травма спины. Она 10-й раз в сезоне снялась с турнира, девятый – из-за проблем со здоровьем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @sebsharfam2
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