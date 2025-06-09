Алькарас о камбэке в финале «Ролан Гаррос» против Синнера: «Мне просто хотелось стать одним из тех, кто уходил с матчбола. Я верил, что смогу»

Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале «Ролан Гаррос».

Испанец обыграл первую ракетку мира Янника Синнера за 5 часов 29 минут со счетом 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2). В четвертом сете он ушел с тройного матчбола при счете 3:5.

– Моментами уровень тенниса был каким-то безумным. Янник просто не промахивался, он творил невероятное. Я старался соответствовать. Когда получалось, я наслаждался тем, что играю в этом матче. То, что происходило, временами казалось до странного удивительным.

Отыгранные три матчбола были не такие уж классными розыгрышами. То есть они классные, потому что я ушел с матчболов, да. Но я до сих пор не понимаю, как выиграл тот гейм. Думаю, это самый безумный момент матча.

– Как вы считаете, этот матч может быть поворотным в вашем противостоянии с Янником? Первая встреча в финале «Шлема».

– Надеюсь, мы не последний раз сыграли в финале «Шлема». В этих матчах у нас получается максимально поднимать свой уровень. Играть с лучшими в мире очень приятно.

Уверен, он сделает выводы из этого матча, проведет работу, вернется сильнее. Я тоже постараюсь. Я не смогу обыгрывать его постоянно, я это понимаю. Просто надеюсь, что получится еще доходить до таких матчей и пытаться.

– Вы не первый раз выигрываете важные матчи, когда проигрываете по ходу. Вам это, может, даже нравится?

– Мне бы больше понравилось выиграть в трех сетах (смеется). Но настоящие чемпионы рождаются в таких ситуациях: когда есть подобное давление, когда нужно искать выходы из такие моментах. Я не боюсь таких ситуаций, не сомневаюсь в себе.

– Вы верили, что можете выиграть, даже когда у Янника было три матчбола?

– Сто процентов. Да, одно очко до поражения, но многие уходили с матчбола: на «Шлемах» и в других матчах. Мне просто хотелось стать одним из таких ребят. Я верил, что смогу, – передает слова Алькараса на пресс-конференции корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.