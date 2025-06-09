Алькарас о том, как вдохновлялся Надалем: «Мне удалась такая ремонтада во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа»

Карлос Алькарас рассказал, вдохновил ли его Рафаэль Надаль на камбэк в финале.

В решающем матче «Ролан Гаррос» он отыгрался с 0:2 по сетам и тройного матчбола против первой ракетки мира Янника Синнера.

– Думали ли вы о том, как в таких ситуациях действовал ваш коллега в финале «Уимблдона»-2008? Или, возможно, даже смотрели на табличку в его честь.

– На табличку не смотрел, но думал о ней и о Рафе. Мне удался такой камбэк, такая ремонтада – во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа. Тот матч в финале-2008 для всех нас – один из главных ориентиров.

Счастлив, что наш матч тоже войдет в историю: в историю «Ролан Гаррос», в историю «Больших шлемов». Когда так выкладываешься и в итоге побеждаешь – нет чувства сильнее, ощущение самые особенные, какие только можно представить. Конечно, всегда хочешь выиграть максимально просто, быстро – а не доводить до битвы на пять с половиной часов и чемпионского тай-брейка. Но мне не на что жаловаться.

Победа Алькараса на «Ролан Гаррос» – это величайший камбэк в истории тенниса

«Многое было странно, безумно». Сам Алькарас объясняет ремонтаду